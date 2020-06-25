Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
“Відкриття заплановано на святковий для України день – 28 червня, День молоді та День Конституції України. Відтоді і до кінця вересня кожен охочий може відвідати “Олімпійський”, обрати спорт до душі та провести час активно й з користю, ще й на свіжому повітрі. Я впевнений, що це надважлива ініціатива, адже пріоритетне завдання Міністерства молоді та спорту – зробити все, щоб наша нація була сильною та здоровою. Звичайно, ми всі розуміємо, що в Україні та в Києві зокрема діє карантин. І це означає, що дотримання усіх санітарних норм є обов’язковою умовою функціонування спортивного простору”, – сказав він.
Відтак з 28 червня, всі бажаючі зможуть зіграти в баскетбол, волейбол, настільний теніс або спробувати вільне катання на роликах. Також будуть облаштовані зони для workout та армреслінгу.
Безкоштовні тренування на території спортивного комплексу будуть доступні: у вихідні дні (з 08:00 до 20:00) та будні (крім днів проведення футбольних матчів).
Зазначається, що для тренування буде потрібний власний інвентар відповідно до виду спорту та засоби особистого захисту (маска, антисептик).
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.