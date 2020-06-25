З 28 червня НСК "Олімпійський" відкриє свою територію для всіх охочих займатися руховою активністю на свіжому повітрі.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

“Відкриття заплановано на святковий для України день – 28 червня, День молоді та День Конституції України. Відтоді і до кінця вересня кожен охочий може відвідати “Олімпійський”, обрати спорт до душі та провести час активно й з користю, ще й на свіжому повітрі. Я впевнений, що це надважлива ініціатива, адже пріоритетне завдання Міністерства молоді та спорту – зробити все, щоб наша нація була сильною та здоровою. Звичайно, ми всі розуміємо, що в Україні та в Києві зокрема діє карантин. І це означає, що дотримання усіх санітарних норм є обов’язковою умовою функціонування спортивного простору”, – сказав він.

Відтак з 28 червня, всі бажаючі зможуть зіграти в баскетбол, волейбол, настільний теніс або спробувати вільне катання на роликах. Також будуть облаштовані зони для workout та армреслінгу.

Безкоштовні тренування на території спортивного комплексу будуть доступні: у вихідні дні (з 08:00 до 20:00) та будні (крім днів проведення футбольних матчів).

Зазначається, що для тренування буде потрібний власний інвентар відповідно до виду спорту та засоби особистого захисту (маска, антисептик).