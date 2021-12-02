Ми знаємо про розливи нафти, шкоду батарейок для зовнішнього середовища та як пластикове сміття псує життя тваринам у воді. Але навряд чи ви щось чули про нурдли – хоч багато вчених зараз б'ють через них на сполох.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Мільярди цих крихітних пластикових гранул плавають в океані, завдаючи такої ж шкоди, як і розливи нафти, але вони все ще не класифікуються як небезпечні.

Коли контейнеровоз X-Press Pearl загорівся і затонув в Індійському океані в травні, Шрі-Ланка була в жаху, що 350 тонн мазуту з цього судна виллються в океан – і це спричинить екологічну катастрофу для коралових рифів і рибальської промисловості країни – однієї з провідних.

Однак, за оцінкою ООН найбільшої шкоди завдав тут далеко не мазут. І навіть не небезпечні хімікати на борту, такі як азотна кислота, їдкий натр і метанол. Найбільш значну шкоду, за даними ООН, завдало потрапляння в океан 87 контейнерів, наповнених пластиковими гранулами розміром із сочевицю: нурдлами.

Захисники природи б’ють на сполох: на берегах знаходять морських тварин, шлунки яких набиті цими гранулами, а у риб нурдлами забиті пащі. Чимало місцевих жителів просто припинили рибалити, хоч це єдине джерело їх заробітку.

Нурдли розмовний термін для “пластикових гранул перед виробництвом”, є маловідомим матеріалом для виготовлення всіх наших пластикових виробів. Крихітні гранули можуть бути виготовлені з поліетилену, поліпропілену, полістиролу, полівінілхлориду та інших пластмас. Викинуті в навколишнє середовище, вони тонуть або плавають залежно від щільності гранул і води.

Їх часто приймають за їжу морські птахи, риби та інші тварини. У навколишньому середовищі вони фрагментуються на наночастинки, небезпеки яких є складнішими. Вони є другим за масою джерелом мікрозабруднювачів в океані після шинного пилу. Приголомшливі 230 000 тонн нурдлів потрапляють в океани щороку.

Як і сира нафта, нурди є дуже стійкими забруднювачами та продовжуватимуть циркулювати в океанських течіях і вибиватися на берег протягом десятиліть. Вони також є “токсичними губками”, які притягують хімічні токсини та інші забруднювачі на свою поверхню.

“Самі гранули є сумішшю хімічних речовин – це викопне паливо”, – каже Том Гаммідж з Агентства екологічних розслідувань (EIA), міжнародної кампанії. “Але вони діють як токсичні губки. Багато токсичних хімічних речовин, які у випадку Шрі-Ланки вже є у воді, є гідрофобними [відштовхують воду], тому вони збираються на поверхні мікропластика”.

“Забруднювачів може бути в мільйон разів більше зосереджено на поверхні гранул, ніж у воді”, — говорить він. “І ми знаємо з лабораторних досліджень, що коли риба з’їдає гранули, деякі з цих забруднювачів виділяються”.

Нурли також діють як “плоти” для шкідливих бактерій, таких як кишкова паличка або навіть холера, як виявилося в одному дослідженні, транспортуючи їх зі стічних вод і сільськогосподарських стоків до вод для купання.

​​І все ж, на відміну від таких речовин, як гас, дизельне паливо та бензин, згідно з кодексом Міжнародної морської організації (ІМО) щодо небезпечних вантажів для безпечного поводження та зберігання, нурди не вважаються небезпечними.

Минулого року щонайменше двічі десятки тон нурдлів потрапили в океан. Потоплення X-Press Pearl і розлив хімічних продуктів та пластикових гранул в моря Шрі-Ланки завдали невимовної шкоди морському житті та знищили місцеві засоби до існування. Для 40% місцевих жителів риба була основним джерелом білку.

Класифікація nurdles як небезпечних – як у випадку з вибуховими речовинами, легкозаймистими рідинами та іншими шкідливими для навколишнього середовища речовинами – призведе до суворих умов транспортування. Але доки природозахисники вже кілька років б’ють на сполох, здається, їх все ще не хочуть чути.