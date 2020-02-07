Коментар він дав у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чому за доставку газу повинні платити навіть ті, хто ним не користується, повідомляє кореспондент #Букв.

Оржель, зокрема, заявив, що розподіл платіжок – це європейська практика, яка відповідає Третьому енергетичному пакету.

“У нас розділена діяльність з транспортування, розподілу та постачання газу. Це означає, що держава контролює і регулює тарифи на природні монополії. А транспортування газу – це природні монополії. Це для того, щоб не було зловживань”, – заявив міністр.

Оржель уточнив, що для підтримки газових мереж у робочому стані “потрібно платити гроші”.

“Справа в тому, що для того, щоб була постійна можливість отримання послуги газопостачання, щоб весь час був тиск у цих мережах, щоб були ремонтні бригади і обслуговуючий персонал, потрібно платити гроші. Не може воно постійно бути в робочому стані, щоб за це не платили”, – наголосив він.

“Хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, навіть яка має твердопаливний котел і не користується газом, відкриває газ і отримує цю послугу поставки”, – додав міністр.