Атака на Кримський міст перервала важливу російську лінію постачання, ставши одним з поворотних моментів повномасштабної війни. Експерти та журналісти The New York Times реконструювали, як Україні вдалося організувати підрив.

Про це повідомляє NYT.

Видання нагадало, що минулого місяця вантажівка з вибухівкою, проїхала Керченським мостом, важливою артерією, що з’єднує Росію з її військами, які воюють на півдні України.

Вона здетонувала в критично вразливому місці — посередині залізобетонних опор, завдавши шкоди проїжджій частині. Вибух був достатньо сильним, щоби розірвати паливні баки в поїзді, що проїжджав повз. Внаслідок чого він загорівся.

Цей підрив став критичним моментом у війні, наголосивши на нездатності РФ захистити важливий стратегічний об’єкт.

Експерти NYT з конструкцій та вибухотехніки, які перевірили план мосту та відео вибуху, надавши нові подробиці того, як міст було пошкоджено.

За їхніми словами, успіх операції свідчить про складне планування або про удачу.

“Руйнувати мости було дуже складно до появи високоточної зброї, і навіть з нею нелегко”, — сказав контрадмірал у відставці Семюел Кокс, директор Управління військово-морської історії та спадщини у Вашингтоні.

Як пише видання, навіть потужний вибух може завдати мінімальної шкоди, якщо він вдарить не в те місце. Міст через Керченську протоку не виняток, і в його конструкції немає нічого незвичайного. Втім, він служив вирішальною лінією постачання для російських військових зусиль.

Експерти, які переглядали зображення вибуху, погодилися, що пошкодження, швидше за все, було спричинено замінованою вантажівкою, як раніше заявили українські чиновники, але не ракетою: “Багато речей мало працювати бездоганно, щоби це [підрив] сталося”, — сказав Віджай Сараф, головний інженер Exponent.

Від вибуху на сусідньому мосту спалахнув поїзд із великими паливними цистернами, утворивши полум’я та клуб диму.

Адам Еванс, інженер-конструктор сказав NYT, що, ймовірно, планувальники атаки сподівалися, що паливні баки вибухнуть і завдадуть значної шкоди залізничному мосту.

За словами кількох інженерів, руйнації від вибуху міг би бути більшим, якби бомба вибухнула через хвилину-дві. Вони стверджують, що досить потужний вибух міг пошкодити арки та вивести з ладу весь міст.

Видання нагадало, що Росія швидко відновила залізничний та автомобільний рух на деяких ділянках мосту, але відновлення повної пропускної здатності може розтягнутися на весь наступний рік.

Супутникове зображення, зроблене минулого тижня Planet, показало, що більша частина дороги все ще відсутня. Крім того, британське міністерство оборони, посилаючись на заяви росіян, заявляло, що автомобільний рух може бути припинений до березня 2023 року, а залізничний — до вересня 2023 року.

“Незалежно від того, як довго міст був пошкоджений, ця атака принесла символічну перемогу українцям і завдала ганебного удару по Кремлю, який втратив інерцію у війні”, — йдеться в матеріалі NYT.