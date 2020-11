Про це повідомляє видання The New York Times.

Вранці суботи, 7 листопада, коли Трамп грав у гольф, він анонсував на своїй сторінці у Twitter “велику пресконференцію в Four Seasons у Філадельфії”.

Користувачі помилково вирішили, що йдеться про люксовий готель. Але аккаунт філадельфійського готелю з міжнародної мережі уточнив, що мова дійсно йде не про них, а про заклад зі схожою назвою, яке до готелю не має відношення.

Однак, як виявилося, Трамп мав на увазі Four Seasons Total Landscaping — приміський садівничий магазин, неподалік від якого розташовані крематорій та секс-шоп.

I’ve arrived at Four Seasons Landscaping. It’s next to an adult book store called Fantasy Island. pic.twitter.com/hMy9JP8X5R

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location… not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia… more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020