З командою Дональда Трампа трапилася казусна ситуація через вибір місця для своєї пресконференції. Адвокат Трампа Руді Джуліані виступав перед журналістами на парковці садівничого магазину, розташованого поруч із секс-шопом та крематорієм.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Вранці суботи, 7 листопада, коли Трамп грав у гольф, він анонсував на своїй сторінці у Twitter “велику пресконференцію в Four Seasons у Філадельфії”.

Користувачі помилково вирішили, що йдеться про люксовий готель. Але аккаунт філадельфійського готелю з міжнародної мережі уточнив, що мова дійсно йде не про них, а про заклад зі схожою назвою, яке до готелю не має відношення.

Однак, як виявилося, Трамп мав на увазі Four Seasons Total Landscaping — приміський садівничий магазин, неподалік від якого розташовані крематорій та секс-шоп.

I’ve arrived at Four Seasons Landscaping. It’s next to an adult book store called Fantasy Island. pic.twitter.com/hMy9JP8X5R — Richard Hall (@_RichardHall) November 7, 2020

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location… not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia… more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020

Видання зазначає, що у штабі Трампа дійсно планували забронювати місце на території садівничого магазину. Втім, Трамп неправильно зрозумів локацію і подумав, що його команда забронювала відомий готель.

Ще однією версію ЗМІ є те, що пресконференція спочатку мала відбутися в готелі Four Seasons, однак команді Трампа відмовили і, щоб зберегти обличчя, було вирішено знайти місце з майже однойменною назвою.

Раніше Джордж Буш-молодший привітав Джо Байдена і Камалу Гарріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.