Україна та Об’єднані Арабські Емірати 5 грудня оголосили про свій намір розпочати переговори щодо двосторонньої торговельної угоди, яку очікують укласти до середини наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

В ОАЕ намагалися зберігати нейтралітет у російсько-українській війні, попри тиск Заходу на виробників нафти в Перській затоці, щоб допомогти ізолювати Москву.

Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейоуді та міністерка економіки України Юлія Свириденко підписали спільну заяву про переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство (CEPA), повідомили в міністерстві.

Це буде перша подібна угода ОАЕ з європейською країною після обіцянок виділити понад 3 мільярди доларів у сфері торгівлі та інвестицій, зроблених під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни Перської затоки в лютому 2021 року.

“Для нас Україна є важливим торговельним партнером. Потенціал зростання та інвестицій був високим до всієї геополітичної ситуації; ми вважаємо, що настав час рухатися вперед”, — зазначив Reuters Тані Аль Зейоуді.

За даними міністерства ОАЕ, товарообіг між ОАЕ та Україною, не пов’язаний з нафтою, у 2021 році склав трохи більш як 900 мільйонів доларів, що майже на 29% більше, ніж у попередньому році, і на 12% більше, ніж у 2019 році.

Ймовірно, переговори зосередять на можливостях розширення торгівлі в секторі послуг і на продовольчій безпеці, де ОАЕ роблять поштовх. Україна є основним постачальником зерна на Близький Схід.

У заяві міністерства йдеться, що CEPA з Україною відкриє доступ до нових ринків в Азії, Африці та на Близькому Сході для української сільськогосподарської та промислової продукції.

“Це принесе додаткову цінність не тільки ОАЕ, але й Україні”, — пояснив Зейоуді Reuters.

Цього року ОАЕ підписали угоди про вільну торгівлю з Індією, Ізраїлем та Індонезією, щоб зміцнити свою позицію як глобального торговельного та логістичного центру в умовах зростання конкуренції з боку Саудівської Аравії.