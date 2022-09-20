Про це повідомляє Reuters.
Міністр економіки Роберт Габек, вказуючи на свою власну поїздку до Катару та ОАЕ в березні, зазначив, що пропозиція газу повільно розширюється. Уряд постійно веде переговори з багатьма країнами.
У травні джерела повідомили Reuters, що переговори про СПГ між Німеччиною та Катаром були повні розбіжностей щодо ключових умов, зокрема й щодо тривалості будь-якого контракту.
Німеччина купує СПГ-термінали у межах своїх зусиль щодо диверсифікації російського газу.
Габек виступав у Лубміні на півночі Німеччини, де уряд сподівається, що орендована державою плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU) може запрацювати не раніше кінця 2023 року.
“Ми повинні показати, що в такі часи ми можемо планувати, дозволяти та будувати швидше, ніж це зазвичай буває в Німеччині”, — зауважив міністр щодо будівництва, додавши, що проєкти СПГ у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі є прикладами цього.
За його словами, існує хороший, реалістичний шанс, що два судна FSRU, які знаходяться там, зможуть подавати газ в німецьку газову мережу з початку року.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що до кінця наступного року Німеччина зможе відмовитись від постачання газу з РФ. Він також упевнений, що країна готова до майбутньої зими.
- Попри повну зупинку “Північного потоку”, газопроводу з РФ, заповненість газових сховищ у Німеччині складає понад 90%.
- Нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом “Північний потік” може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це – неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.
- Уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.
- В Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.