Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підпише контракти на скраплений природний газ під час свого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у неділю, оскільки ФРН шукає нових партнерів для заміни російського імпорту енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр економіки Роберт Габек, вказуючи на свою власну поїздку до Катару та ОАЕ в березні, зазначив, що пропозиція газу повільно розширюється. Уряд постійно веде переговори з багатьма країнами.

У травні джерела повідомили Reuters, що переговори про СПГ між Німеччиною та Катаром були повні розбіжностей щодо ключових умов, зокрема й щодо тривалості будь-якого контракту.

Німеччина купує СПГ-термінали у межах своїх зусиль щодо диверсифікації російського газу.

Габек виступав у Лубміні на півночі Німеччини, де уряд сподівається, що орендована державою плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU) може запрацювати не раніше кінця 2023 року.

“Ми повинні показати, що в такі часи ми можемо планувати, дозволяти та будувати швидше, ніж це зазвичай буває в Німеччині”, — зауважив міністр щодо будівництва, додавши, що проєкти СПГ у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі є прикладами цього.

За його словами, існує хороший, реалістичний шанс, що два судна FSRU, які знаходяться там, зможуть подавати газ в німецьку газову мережу з початку року.