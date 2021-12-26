Про це свідчать останні дані, опубліковані Товариством виробників та продавців автомобілів (SMMT).
Виробництво автомобілів зменшилось як для зовнішнього, так і для внутрішнього ринків, на 30,4% та 18,8% відповідно. Британські заводські лінії випустили менше на 30 487 автомобілів.
При цьому експорт склав понад 80% усіх авто, вироблених у Великій Британії за минулий місяць. Зокрема, 60,3% відправили до Європи, до Азії – 15,6%, до США – 13,4% та до Австралії – 1,2%.
Водночас британське виробництво акумуляторних електричних, плагін-гібридних і гібридних автомобілів зайняло рекордну частку, становивши близько третини (32,7%) усіх автомобілів, вироблених за місяць, і більше чверті (25,5%) протягом року.
Загалом з початку 2021 року заводи виробили 797 261 автомобіль, що на 432 794 одиниць менше проти 2019 року, та на 667441 менше середнього 5-річного показника до Covid.
“Це неймовірні тривожні цифри, що підкреслюють серйозність ситуації, в якій перебуває автомобільна промисловість. Covid сильно впливає на ланцюжки постачання, викликаючи глобальний дефіцит комплектації, що, ймовірно, негативно вплине на сектор у 2022 році. Оскільки обсяг виробництва за останні п’ять місяців значно знизився та, ймовірно, триватиме, підтримка грошового потоку має життєво важливе значення. Ми маємо розраховувати на те, що уряд надасть автомобільній промисловості такі самі заходи підтримки, як і для інших секторів, яких торкнувся Covid”, – зазначив генеральний директор SMMT Майк Хоуз.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.
- У травні уряд Південної Кореї оголосив про введення значних податкових пільг, а також виділення 1 трильйона вон (883 млн доларів США) у вигляді кредитів для місцевої індустрії мікросхем. Гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.