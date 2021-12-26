Виробництво автомобілів у Великій Британії зменшилось на 28,7% та склало 75756 одиниць у листопаді. Показники виявились найгіршими з 1984 року, оскільки автовиробники продовжують боротися із глобальним дефіцитом напівпровідників.

Про це свідчать останні дані, опубліковані Товариством виробників та продавців автомобілів (SMMT).

Виробництво автомобілів зменшилось як для зовнішнього, так і для внутрішнього ринків, на 30,4% та 18,8% відповідно. Британські заводські лінії випустили менше на 30 487 автомобілів.

При цьому експорт склав понад 80% усіх авто, вироблених у Великій Британії за минулий місяць. Зокрема, 60,3% відправили до Європи, до Азії – 15,6%, до США – 13,4% та до Австралії – 1,2%.

Водночас британське виробництво акумуляторних електричних, плагін-гібридних і гібридних автомобілів зайняло рекордну частку, становивши близько третини (32,7%) усіх автомобілів, вироблених за місяць, і більше чверті (25,5%) протягом року.

Загалом з початку 2021 року заводи виробили 797 261 автомобіль, що на 432 794 одиниць менше проти 2019 року, та на 667441 менше середнього 5-річного показника до Covid.