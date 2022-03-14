Очільник Чечні Рамзан Кадиров нещодавно заявляв, що він перебуває в Гостомелі, що неподалік Києва. Народний депутат VIII скликання Євген Рибчинський пропонує винагороду за ліквідацію Кадирова.

Про це народний депутат України VIII скликання Євген Рибчинський написав у Facebook.

Він заявив, що якщо очільник Чечні Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету його знищення. “Обіцяю за голову Кадирова – будинок із 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)”, — додав Рибчинський.

Раніше очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він і його підрозділ перебуває в в Гостомелі, а днями вони “були в 20 км від київських нациків, а зараз ще ближче”.