Про це народний депутат України VIII скликання Євген Рибчинський написав у Facebook.
Він заявив, що якщо очільник Чечні Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету його знищення. “Обіцяю за голову Кадирова – будинок із 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)”, — додав Рибчинський.
Раніше очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він і його підрозділ перебуває в в Гостомелі, а днями вони “були в 20 км від київських нациків, а зараз ще ближче”.
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