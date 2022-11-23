Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей – одного цивільного і 35 військових”, – розповів Андрій Єрмак.

А також зазначив, що серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на “Азовсталі”, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ.

За словами голови Офісу президента, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного ампутовано ногу.

“Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони. Ми повернемо всіх”, – наголосив Андрій Єрмак.

Зазначимо, що 19 листопада, з російського полону повернулося троє українських військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

“З російського полону визволено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям надано першочергову медичну, психологічну допомога”, – розповіли у ВМС ЗСУ.