Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей – одного цивільного і 35 військових”, – розповів Андрій Єрмак.
А також зазначив, що серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на “Азовсталі”, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ.
За словами голови Офісу президента, загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного ампутовано ногу.
“Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони. Ми повернемо всіх”, – наголосив Андрій Єрмак.
Зазначимо, що 19 листопада, з російського полону повернулося троє українських військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.
“З російського полону визволено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям надано першочергову медичну, психологічну допомога”, – розповіли у ВМС ЗСУ.
- 3 листопада у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 107 українських військових, зокрема 74 захисників “Азовсталі”. Тоді вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це українці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці. 74 бійці захищали “Азовсталь”.
- 29 жовтня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 50 українських військових та двох цивільних.