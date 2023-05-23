Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил України здійснюватиме Агенція оборонних закупівель.

Джерело: Міністерство оборони України.

“Агенцію, яку ми створили у 2022 році, відокремлено від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ”, – пояснив очільник Міноборони Олексій Резніков.

Своєю чергою, заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони, забезпечуватиме єдина національна агенція.

За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні сили України.

Зараз Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.