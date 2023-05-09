Про це інформує Урядовий портал.
В уряді запевнили, що покращують прозорість державних закупівель оборонної продукції в умовах воєнного стану.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша група — це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення, така інформація про ці закупівлі залишиться закритою.
Тоді як друга група – це, зокрема харчові продукти для нашої армії. Замовник заздалегідь оприлюднюватиме оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок.
Окрім цього, в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.
1 лютого уряд ініціював створення робочої групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, яка розробляє оновлену систему закупівель харчів для армії.
Зауважимо, раніше у Міністерстві оборони України створили Департамент з питань запобігання корупції – шляхом підвищення статусу та розширення штату антикорупційного підрозділу МОУ.
Довідка. Нещодавно в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тоді як будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 22 січня Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Він зауважив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
- Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.