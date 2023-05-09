9 травня під час засідання Кабінет міністрів змінив підходи до закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану їх розділять на дві групи.

Про це інформує Урядовий портал.

В уряді запевнили, що покращують прозорість державних закупівель оборонної продукції в умовах воєнного стану.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша група — це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення, така інформація про ці закупівлі залишиться закритою.

Тоді як друга група – це, зокрема харчові продукти для нашої армії. Замовник заздалегідь оприлюднюватиме оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок.

Окрім цього, в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

1 лютого уряд ініціював створення робочої групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, яка розробляє оновлену систему закупівель харчів для армії.

Зауважимо, раніше у Міністерстві оборони України створили Департамент з питань запобігання корупції – шляхом підвищення статусу та розширення штату антикорупційного підрозділу МОУ.

Довідка. Нещодавно в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.