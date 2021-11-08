Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Форма заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року.
У міністерстві нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення якоюсь конкретною вакциною проти COVID-19. Показанням до цього може бути анафілаксія (важка алергічна реакція) на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів.
Разом з тим, у довідці про тимчасові протипоказання до щеплень проти COVID-19 обов’язково зазначається термін дії протипоказань.
- Нагадаємо, з 8 листопада 2021 року на період дії карантину щеплення проти COVID-19 обов’язкове для певних категорій працівників.
- Також працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не виплачуватимуть лікарняні.
- Водночас Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу.