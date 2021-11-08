Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Форма заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року.

У міністерстві нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення якоюсь конкретною вакциною проти COVID-19. Показанням до цього може бути анафілаксія (важка алергічна реакція) на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів.

Разом з тим, у довідці про тимчасові протипоказання до щеплень проти COVID-19 обов’язково зазначається термін дії протипоказань.