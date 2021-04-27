Про це повідомляє пресслужба “Суспільного”.

До другого етапу наглядова рада допустила чотирьох кандидатів на посаду голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Чернотицький отримав 10 голосів з 15. Андрій Шаповалов отримав 5 голосів, інші кандидати – жодного.

Як розповіла голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа, всього на конкурс подалися 16 кандидатів, трьох з них було відсіяно до першого етапу. На першому етапі наглядова рада вивчала програми кандидатів, досвід та резюме.

Під час другого етапу конкурсу наглядова рада заслухала програми розвитку НСТУ та проголосувала за голову правління. Претенденти виступали відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ. Кожен із них мав 20 хвилин для презентації.

“Я думаю, що результат голосування свідчить сам за себе – дві третини наглядової ради обрали на їх погляд людину, яка сприятиме розвитку Суспільного і працюватиме на благо суспільства”, – додала Остапа.

Тепер протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця конкурсного відбору голова наглядової ради від імені наглядової ради НСТУ має укласти контракт з новообраним головою правління НСТУ.

Як розповів Суспільному Микола Чернотицький, наразі він планує доукомплектувати команду – інших членів правління.

“Я продовжую працювати з командою, наразі у нас річний план діяльності компанії, ми йдемо по ньому. Тому нам треба доукомплектувати членами правління й продовжити роботу. Також стоїть велике завдання для Суспільного мовника – це провести якісно Олімпіаду”, – сказав Чернотицький.

Хто такий Микола Чернотицький

Фото: Суспільне

Микола Чернотицький народився 1984 року у місті Мена, що у Чернігівській області. З 2017 року і дотепер він був членом правління Суспільного мовника АТ “НСТУ”, відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

У 2019 році тимчасово виконував обов’язки голови правління Суспільного мовника.

У 2015-2017 роках Чернотицький був генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До цього, з 2010 по 2013 рік він працював головним редактором газети “Суми і сумчани”.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким вносяться зміни до процедури призначення і звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Голосуванню передувала активна дискусія в чаті “слуг народу”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.