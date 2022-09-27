Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, у Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих, а також спортивні об’єкти.
Крім того, представники військових комісаріатів проводять “роз’яснювальну кампанію” серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ.
У розвідці розповіли, що одразу після оголошення мобілізації в станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призовного віку.
Відтак мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, їх формують у команди та відправляють на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Натомість відповідна підготовка у навчальних центрах не проводиться.
“Щоб попередити “безконтрольне” переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату”, – зазначили у Головному управлінні розвідки.
Розвідники додали, що загалом мобілізація в Краснодарському краї має масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченню військових кафедр у вищих навчальних закладах.
Зокрема, у селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки у будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного. До того ж, намагаються знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. Проте місцеві жителі уникають будь-яких розмов як із пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонений.
“У Чуваській республіці 23 вересня було призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів”, – розповіли у ГУР.
- Мобілізація у РФ призведе до тиску на російську економіку. Рішення призвати до лав російської армії 300 тисяч чоловіків завдасть відчутного удару по її найслабших ланках.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.
- Уряд Росії оголосив про рішення створити мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією. Його відкриють прямо на прикордонному пункті.