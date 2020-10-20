Обсяги попередніх замовлень iPhone 12 і iPhone 12 Pro — двох з чотирьох нових смартфонів від Apple — майже досягли позначок, що мала вся лінійка iPhone 11.

Про це з посиланням на аналітика TF Securities Мінг-Чі Куо повідомляє портал Apple Insider.

В п’ятницю, 16 жовтня, нові iPhone 12 та iPhone 12 Pro стали доступними для попереднього замовлення.

За оцінками Куо, продажі нових смартфонів досягли 1,7-2 млн за перші 24 години. В той час як лінійка iPhone 11 зібрала 0,5-0,8 млн попередніх замовлень.

“Кількість попередніх замовлень iPhone 12 Pro перевершила наші очікування”, — пише Куо.

Аналітик прогнозує, що iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max, які можна буде замовити з 6 листопада, не матимуть такий самий успіх.

На його думку, на iPhone 12 і 12 Pro припадатиму від 30% до 35% постачання iPhone 12 у четвертому кварталі 2020 року. Частки iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max — 10-15% та 15-20% відповідно.