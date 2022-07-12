Станом на 11 годину з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру (Донецька область) дістали тіло ще одного загиблого. Відтак загальна кількість жертв обстрілу зросла до 35.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією рятувальників, станом на 11 годину 12 липня з-під завалів 5-поверхівки у Часовому Ярі дістали тіла 35 осіб. Серед загиблих – хлопчик 9 років.

Врятувати з-під завалів вдалось 9 осіб.

Також рятувальники повідомили, що вже розчистили та розібрали понад 320 тонн зруйнованих елементів. Роботи тривають.

Всього до розбору завалів залучено 57 рятувальників та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер. Також на місці чергує автомобіль швидкої допомоги.

Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди. За словами місцевих мешканців, на момент обстрілу там, найімовірніше, знаходилось щонайменше 34 людини.