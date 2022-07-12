Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
За інформацією рятувальників, станом на 11 годину 12 липня з-під завалів 5-поверхівки у Часовому Ярі дістали тіла 35 осіб. Серед загиблих – хлопчик 9 років.
Врятувати з-під завалів вдалось 9 осіб.
Також рятувальники повідомили, що вже розчистили та розібрали понад 320 тонн зруйнованих елементів. Роботи тривають.
Всього до розбору завалів залучено 57 рятувальників та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер. Також на місці чергує автомобіль швидкої допомоги.
Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди. За словами місцевих мешканців, на момент обстрілу там, найімовірніше, знаходилось щонайменше 34 людини.
- Нагадаємо, під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- Також, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.