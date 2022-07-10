Внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб, п'ятеро — постраждало.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

9 липня ввечері росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. Внаслідок чого повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.

За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.

Рятувальна операція триває. На даний час відомо про 15 загиблих та 5 поранених.

Наразі врятовано 6 осіб, 23 особи залишається під завалами, зокрема дитина.