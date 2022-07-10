Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
9 липня ввечері росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. Внаслідок чого повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.
Рятувальна операція триває. На даний час відомо про 15 загиблих та 5 поранених.
Наразі врятовано 6 осіб, 23 особи залишається під завалами, зокрема дитина.
- Нагадаємо, за добу через обстріли російських окупантів у Донецькій області загинули дев’ять осіб. Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі.
- Російські окупаційні війська атакували ракетами Харків. Вони влучили по території навчального закладу, дитячому санаторію та приватному будинку.
- У Кривому Розі російські окупаційні війська зруйнували промислове підприємство. Воно знаходилося у селищі міського типу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.