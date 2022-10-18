Зранку 18 жовтня російські військові зранку знову завдають ракетних ударів по місту Харків. Під ударом опинився район промислового підприємства.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов пресслужба Харківського метрополітену та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як він сказав, наразі Харків знаходиться під обстрілом. У місті протягом п’яти хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста.

Також у Харківському метрополітені о 08:33 сповістили, що “у зв’язку з обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену”. Втім, громадяни можуть використовувати станції як укриття.

Про небезпеку зазначив і Синєгубов: “Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!”, — написав він.

ОНОВЛЕННЯ 8:52: Харківський метрополітен відновив рух поїздів.