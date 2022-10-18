Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов пресслужба Харківського метрополітену та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як він сказав, наразі Харків знаходиться під обстрілом. У місті протягом п’яти хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста.

Також у Харківському метрополітені о 08:33 сповістили, що “у зв’язку з обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену”. Втім, громадяни можуть використовувати станції як укриття.

Про небезпеку зазначив і Синєгубов: “Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!”, — написав він.

ОНОВЛЕННЯ 8:52: Харківський метрополітен відновив рух поїздів.