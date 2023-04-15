Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також пресслужба Херсонська ОВА у Telegram.
“Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям”, — йдеться в повідомленні Єрмака.
У ОВА уточнила, що після обіду росіяни артилерією вдарила по Таврійському мікрорайону міста. Там ворожі снаряди поцілили по території біля освітнього закладу.
Так, російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки.
Нагадаємо, що раніше росіяни завдали ударів по інфраструктурних об’єктах, території річкового порту та мікрорайону Корабел у Херсоні. Як наслідок — снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі.
Там під атаку БПЛА потрапив службовий автомобіль правоохоронців. На місці поранено двох поліціянтів, автомобіль отримав механічні пошкодження.
- 14 квітня війська РФ обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Ворожі снаряди поцілили у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло 9 осіб. Станом на ранок 15 квітня рятувальники продовжують розбирати завали будинку, під якими можуть перебувати ще 5 осіб.
- Минулої доби унаслідок російських обстрілів у Харківській області було поранено одну людину. Ще двоє осіб підірвались на російських мінах.