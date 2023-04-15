15 квітня внаслідок російського обстрілу міста Херсон загинули дві жінки. Йдеться про 48-річну матір та її 28-річну доньку.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також пресслужба Херсонська ОВА у Telegram.

“Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям”, — йдеться в повідомленні Єрмака.

У ОВА уточнила, що після обіду росіяни артилерією вдарила по Таврійському мікрорайону міста. Там ворожі снаряди поцілили по території біля освітнього закладу.

Так, російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки.

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали ударів по інфраструктурних об’єктах, території річкового порту та мікрорайону Корабел у Херсоні. Як наслідок — снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі.

Там під атаку БПЛА потрапив службовий автомобіль правоохоронців. На місці поранено двох поліціянтів, автомобіль отримав механічні пошкодження.