Сьогодні зранку, 3 травня, російські армійці почали масовано обстрілювати місто Херсон та населені пункти області, внаслідок чого загинуло 16 людей.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 осіб. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Крім того, вранці від обстрілу Дар’ївської громади області загинув чоловік. За даними Офісу генпрокурора України, ворожі обстріли тривають.

Зазначимо, що сьогодні, 3 травня, росіяни також обстріляли вокзал у Херсоні, зокрема зафіксовано влучання в пасажирський вагон поїзда “Херсон-Львів”, внаслідок чого одна людина загинула, ще 6 – поранено.

Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, внаслідок обстрілу поранено провідника. На момент ворожого обстрілу посадку не розпочинали, пасажири перебували у безпечному укритті.

Відтак, поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу оперативно замінять на станції Миколаїв.