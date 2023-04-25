Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу музею у Куп'янську зросла до двох. Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп’янську, де вранці 24 квітня було влучання російської ракети С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки.

“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, — написав Синєгубов.

В етері телемарафону він також додав, що на місці ракетного удару по центру Куп’янська тривають рятувальні роботи.

Голова ОВА наголосив, що поруч з будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об’єктів. Тому, ворог свідомо б’є по цивільній інфраструктурі, вчиняючи терор мирного населення.

ДОВІДКА. Вранці 25 квітня російські війська завдали удару по центру міста Куп‘янськ Харківської області. Внаслідок російського удару ракетою С-300 постраждало 10 осіб.