Станом на вечір 14 квітня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста Слов'янськ на Донеччині зросла до 5.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, станом на 18:00 відомо про 5 загиблих та 15 поранених. Крім того, є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина.

Також Кириленко додав, що на місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300.

Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.