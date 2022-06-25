Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив деталі вранішнього ракетного обстрілу регіону. За його даними, окупанти випустили ракети по області з території Білорусі. Загалом по області випустили 20 ракет.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Чауса, сьогодні вранці, 25 червня, російські окупанти з ракет обстріляли селище Десна.

Скільки загалом ракет було випущено по області Чаус не повідомив, однак наголосив, що це був масований обстріл і основна частина ракет була випущена з території Республіки Білорусь.

Унаслідок обстрілів є інфраструктурні руйнування. На місці “прильотів” вже працюють всі відповідні служи, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Щодо жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу, то, за попередніми даними, їх немає. Однак очільник Чернігівщини зауважив, що ці дані ще можуть змінитись.

За даними оперативного командування “Північ”, по Десні було випущено 20 ракет. Всі – з території Білорусі. Зазначається що ракети були випущені як з авіації, так із наземного озброєння.