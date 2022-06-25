Про це він заявив у своєму відеозверненні.
За словами Чауса, сьогодні вранці, 25 червня, російські окупанти з ракет обстріляли селище Десна.
Скільки загалом ракет було випущено по області Чаус не повідомив, однак наголосив, що це був масований обстріл і основна частина ракет була випущена з території Республіки Білорусь.
Унаслідок обстрілів є інфраструктурні руйнування. На місці “прильотів” вже працюють всі відповідні служи, які ліквідовують наслідки обстрілів.
Щодо жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу, то, за попередніми даними, їх немає. Однак очільник Чернігівщини зауважив, що ці дані ще можуть змінитись.
За даними оперативного командування “Північ”, по Десні було випущено 20 ракет. Всі – з території Білорусі. Зазначається що ракети були випущені як з авіації, так із наземного озброєння.
- Нагадаємо, у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Також мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що під ранок російські окупанти випусти 24 ракети по регіону. У Житомирі “прильотів” не було, однак окупанти обстріляли передмістя. Є загиблий та поранений.
- Окрім цього, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по області під ранок 25 червня. Ціллю агресора укотре став військовий об’єкт.