Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом 26 вересня росіяни масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.

Як наслідок – пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

У Куп’янську внаслідок обстрілів виникли пожежі у церковній школі, господарчій споруді та крамниці.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп’янського району”, – написав Синєгубов.

У Первомайському окупанти ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, зайнялись автомобілі. На місці знайшли уламки “Іскандеру”.

Внаслідок цього обстрілу загинула 15-річна дитина, Під завалами зруйнованих будівель згодом знайшли тіла ще 7 загиблих.

Завдали ударів по Харківщині росіяни і сьогодні вранці. Під обстрілами опинилась Дворічна: як наслідок – загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу.

У Вовчанську внаслідок обстрілів зайнявся гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Обійшлось без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу загорівся дачний будинок.