Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, протягом 26 вересня росіяни масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.
Як наслідок – пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.
У Куп’янську внаслідок обстрілів виникли пожежі у церковній школі, господарчій споруді та крамниці.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп’янського району”, – написав Синєгубов.
У Первомайському окупанти ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, зайнялись автомобілі. На місці знайшли уламки “Іскандеру”.
Внаслідок цього обстрілу загинула 15-річна дитина, Під завалами зруйнованих будівель згодом знайшли тіла ще 7 загиблих.
Завдали ударів по Харківщині росіяни і сьогодні вранці. Під обстрілами опинилась Дворічна: як наслідок – загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу.
У Вовчанську внаслідок обстрілів зайнявся гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Обійшлось без постраждалих.
У Харківському районі внаслідок обстрілу загорівся дачний будинок.
- Вранці 27 вересня військові РФ поцілили десятьма ракетами С-300 в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
- У ніч на 27 вересня російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, пошкоджено чимало цивільної інфраструктури.
- Ніч на 27 вересня минула в Дніпропетровській області під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією. Цього разу ворог атакував три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.