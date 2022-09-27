Минулої доби, 26 вересня, російські окупанти завдали масованих обстрілів по Харківській області. Як наслідок - загинуло 9 осіб, серед яких 15-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом 26 вересня росіяни масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.

Як наслідок – пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

У Куп’янську внаслідок обстрілів виникли пожежі у церковній школі, господарчій споруді та крамниці.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп’янського району”, – написав Синєгубов.

У Первомайському окупанти ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, зайнялись автомобілі. На місці знайшли уламки “Іскандеру”.

Внаслідок цього обстрілу загинула 15-річна дитина, Під завалами зруйнованих будівель згодом знайшли тіла ще 7 загиблих.

Завдали ударів по Харківщині росіяни і сьогодні вранці. Під обстрілами опинилась Дворічна: як наслідок – загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу.

У Вовчанську внаслідок обстрілів зайнявся гаражний кооператив та приміщення м’ясокомбінату. Обійшлось без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу загорівся дачний будинок.