Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом вівторка, 28 червня, росіяни обстріляли Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

Зокрема внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова поранено 5 мирних мешканців, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та складські території.

Близько 23 години окупанти обстріляли Шевченківський район міста. Як наслідок – в одному з будинків вибило вікна. Осколками поранило одну жінку.

Вже після 23 години “прильоти” почались у Слобідському районі Харкова. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними – без постраждалих.

Щодо області загалом, то під ворожими обстрілами опинились Ізюмський, Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони Харківщини.

У Печенігах, що у Чугуївському районі, пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик та житлові будинки.

Під артилерійськими обстрілами опинилось село Івашки, що у Золочівській громаді.

Поблизу села Явірське окупанти завдали авіаудар з гелікоптерів Ка-52.

Унаслідок обстрілу н.п. Циркуни, що у Харківському районі, загинуло двоє осіб – це чоловіки, віком 29 та 36 років. Ще одна особа отримала поранення.

Також двоє поранених у Дергачівській громаді.