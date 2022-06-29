Протягом минулої доби, 28 червня, окупанти обстрілювали Харків та область з РСЗВ та ракет, завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом вівторка, 28 червня, росіяни обстріляли Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

Зокрема внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова поранено 5 мирних мешканців, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та складські території.

Близько 23 години окупанти обстріляли Шевченківський район міста. Як наслідок – в одному з будинків вибило вікна. Осколками поранило одну жінку.

Вже після 23 години “прильоти” почались у Слобідському районі Харкова. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними – без постраждалих.

Щодо області загалом, то під ворожими обстрілами опинились Ізюмський, Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони Харківщини.

У Печенігах, що у Чугуївському районі, пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик та житлові будинки.

Під артилерійськими обстрілами опинилось село Івашки, що у Золочівській громаді.

Поблизу села Явірське окупанти завдали авіаудар з гелікоптерів Ка-52.

Унаслідок обстрілу н.п. Циркуни, що у Харківському районі, загинуло двоє осіб – це чоловіки, віком 29 та 36 років. Ще одна особа отримала поранення.

Також двоє поранених у Дергачівській громаді.