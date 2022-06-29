Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом вівторка, 28 червня, росіяни обстріляли Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони Харкова.
Зокрема внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова поранено 5 мирних мешканців, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та складські території.
Близько 23 години окупанти обстріляли Шевченківський район міста. Як наслідок – в одному з будинків вибило вікна. Осколками поранило одну жінку.
Вже після 23 години “прильоти” почались у Слобідському районі Харкова. Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними – без постраждалих.
Щодо області загалом, то під ворожими обстрілами опинились Ізюмський, Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони Харківщини.
У Печенігах, що у Чугуївському районі, пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик та житлові будинки.
Під артилерійськими обстрілами опинилось село Івашки, що у Золочівській громаді.
Поблизу села Явірське окупанти завдали авіаудар з гелікоптерів Ка-52.
Унаслідок обстрілу н.п. Циркуни, що у Харківському районі, загинуло двоє осіб – це чоловіки, віком 29 та 36 років. Ще одна особа отримала поранення.
Також двоє поранених у Дергачівській громаді.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.
- Також протягом всього дня, 28 червня, російські окупанти обстрілювали прикордонні з РФ населені пункти у Сумській області. Не обійшлось без жертв.
- Окрім цього, напередодні, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Одна з ракет влучила у СТО, під завалами якого знайшли тіла двох загиблих.