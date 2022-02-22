Вчора, 21 лютого, бойовики 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісімнадцять отримали поранення та травми.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

Окупанти використали протитанкові керовані ракетні комплекси, артилерії калібру 122 мм та 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецької зброї.

Водночас у штабі зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно, “Орлан-10” із перетином лінії зіткнення.

Також відомі імена загиблих в районі ООС в наслідок артилерійського обстрілу противника. Отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович. Про це повідомили в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.

Зокрема вогонь було відкрито в бік Щастя, Талаківки, Павлополя, Пищевика, Водяного, Станиці Луганської, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Врубівки, Чермалика, Новомихайлівки, Новоселівки, Лопаскиного, Гнутового, Новолуганського.