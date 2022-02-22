Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.
Окупанти використали протитанкові керовані ракетні комплекси, артилерії калібру 122 мм та 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецької зброї.
Водночас у штабі зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно, “Орлан-10” із перетином лінії зіткнення.
Також відомі імена загиблих в районі ООС в наслідок артилерійського обстрілу противника. Отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович. Про це повідомили в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.
Зокрема вогонь було відкрито в бік Щастя, Талаківки, Павлополя, Пищевика, Водяного, Станиці Луганської, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Врубівки, Чермалика, Новомихайлівки, Новоселівки, Лопаскиного, Гнутового, Новолуганського.
- Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська здійснили провокацію – відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту Луганськ. Натомість підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права.
- Пізніше луганська теплова електростанція (ТЕС) зупинила роботу через пошкодження ліній електропередач. Унаслідок обстрілів по всіх лініях населений пункт Щастя повністю залишився знеструмленим.
- Відомо, що раніше на Донбасі бойовики підконтрольні РФ поранили українського військовослужбовця. З початку ранку 20 лютого незаконні збройні формування здійснили 35 обстрілів, більша частина з яких була із забороненої зброї.