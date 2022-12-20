Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив, шо 19 грудня близько 22 години. російські окупаційні війська відвикли вогонь по Зноб-Новгородській громаді із артилерії. Загалом було зафіксовано 30 прильотів.
“Внаслідок обстрілу загорілася майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкових авто, трактор та автобус”, – наголосив очільник Сумщини.
Окрім цього, після 3 години 20 грудня, росіяни з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 прильоти. Як наслідок – пошкоджено дах приватного будинку та лінії електропередач.
Живицький додав, що після обох обстрілів ніхто з людей не постраждав.
- Протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по Херсонській області 42 рази. В обласному центрі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинуло 2 людини.
- Протягом 19 грудня військові РФ завдавали ударів по території Куцурубської громади. Водночас атаки зазначала акваторії Очаківської громади.
- В ніч на 20 грудня російські військові випустили щонайменше 20 снарядів по двох громадам Дніпропетровської області.