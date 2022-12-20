Протягом вечора 19 грудня та вночі 20 грудня війська РФ обстріляли дві громади у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, шо 19 грудня близько 22 години. російські окупаційні війська відвикли вогонь по Зноб-Новгородській громаді із артилерії. Загалом було зафіксовано 30 прильотів.

“Внаслідок обстрілу загорілася майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкових авто, трактор та автобус”, – наголосив очільник Сумщини.

Окрім цього, після 3 години 20 грудня, росіяни з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 прильоти. Як наслідок – пошкоджено дах приватного будинку та лінії електропередач.

Живицький додав, що після обох обстрілів ніхто з людей не постраждав.