Джерело: Міноборони Великої Британії.

Як пояснили у розвідці Сполученого Королівства, канал бере воду з Каховського водосховища, зокрема з водозабору, що знаходиться вище дна водосховища. Ймовірно, до 9 червня рівень води у водосховищі впав нижче норми, і незабаром вона перестане надходити до Криму.

Як наслідок, це вплине на водопостачання на півдні Херсонської області та півночі Криму: доступ жителів до прісної води стане обмеженим.

Однак російська влада, скоріше за все, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії. Одночасно мешканці як контрольованого Росією, так і українського боку затопленого Дніпра стикаються із санітарною кризою, з обмеженим доступом до чистої води та підвищеним ризиком захворювань.