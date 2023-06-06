Унаслідок знищення Каховської ГЕС Крим може на роки залишитися без водопостачання

Джерело: генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота в етері телемарафону
Очільник “Укргідроенерго” пояснив, що після підриву Каховської ГЕС Кримський канал незабаром залишиться без води, оскільки її не буде і у водосховищі.
Сирота наголосив, що півострів дуже залежить від води з Каховської ГЕС, тому підрив дамби – це екологічна катастрофа, оскільки Крим на кілька років залишиться без води.
Водночас чи не найбільшими будуть наслідки саме для Херсонщини, додав очільник “Укргідроенерго”. Для забезпечення населення питною водою у Херсонській і Миколаївській областях будуть найближчим часом пробурені нові свердловини та здійснюватиметься перекид води з інших водосховищ, зокрема із Дніпровського каскаду.
На даний час Каховська ГЕС вже перебуває під водою і йде подальший розмив гідроспоруд.
Сирота наголосив, що якщо зможе вціліти нижня бетонна межа водосховища, то рівень води в ньому збережеться приблизно на рівні трьох метрів, якщо ні – то буде “мертва точка”, і з водосховища зійде вся вода.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- У зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.
- На тлі надзвичайної ситуації через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення.