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Унаслідок знищення Каховської ГЕС Крим може на роки залишитися без водопостачання

Підрив Каховської ГЕС матиме масштабні наслідки для окупованого з 2014 року росіянами Криму, адже півострів може залишитись на роки без водопостачання.

Вівторок, 6 червня 2023, 14:45
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Джерело: генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота в етері телемарафону

Очільник “Укргідроенерго” пояснив, що після підриву Каховської ГЕС Кримський канал незабаром залишиться без води, оскільки її не буде і у водосховищі.

Сирота наголосив, що півострів дуже залежить від води з Каховської ГЕС, тому підрив дамби – це екологічна катастрофа, оскільки Крим на кілька років залишиться без води.

Водночас чи не найбільшими будуть наслідки саме для Херсонщини, додав очільник “Укргідроенерго”. Для забезпечення населення питною водою у Херсонській і Миколаївській областях будуть найближчим часом пробурені нові свердловини та здійснюватиметься перекид води з інших водосховищ, зокрема із Дніпровського каскаду.

На даний час Каховська ГЕС вже перебуває під водою і йде подальший розмив гідроспоруд.

Сирота наголосив, що якщо зможе вціліти нижня бетонна межа водосховища, то рівень води в ньому збережеться приблизно на рівні трьох метрів, якщо ні – то буде “мертва точка”, і з водосховища зійде вся вода.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.
Теги: Ігор Сирота, Каховська ГЕС, Крим, підрив Каховської ГЕС, Укргідроенерго

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