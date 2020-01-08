Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) розповів, що "міна МОН-50", яку знайшли у нього, - звичайний муляж, котрий використовували під час зйомок.

Про це він поінформував в інтерв’ю виданню “theБабель”.

За словами Антоненка, цей муляж йому подарували на одному з концертів у зоні АТО.

“Зеленою фігнею” я назвав муляж міни МОН-50 — порожній корпус, який не придатний до використання (за бойовим призначенням, – ред.). Мені з Сашком Положинським (співак, лідер гурту “Тартак”, – ред.) той корпус подарували на одному з концертів в АТО. Хлопці завжди намагалися презентувати щось незвичне на памʼять. Сашко відмовився, мовляв, віддайте Андрюсі, вони в музей віддадуть. Сам корпус порожній. Деталі залиті клеєм, щоб не можна було їх дістати, але щоб було видно для навчання. До того ж в корпусі зроблена спеціальна дірка, щоб його не можна було використовувати знову за призначенням. Це нам пояснили, коли дарували. Тобто це була звичайна зелена коробка”, – зазначив він.

Антоненко уточнив, що муляж з’явився у нього вдома зовсім недавно, оскільки використовувався в фотосесії до Дня сержанта в якості реквізиту. День сержанта ЗСУ відзначається в Україні 18 листопада.

“Ми її використовували як реквізит для зйомок. У мене вдома вона зʼявилася за збігом обставин нещодавно. Ми робили фотосесію до Дня сержанта. Йшов дощ. Ми поспіхом поскладали речі, що використовували для фотозйомки, в мою машину та рюкзак: шолом, навушники, інші речі. Там опинилася і та коробка. Усе це я привіз додому. А оскільки я пішов у відпустку, то завезти це на роботу я просто не встиг. Ось така ситуація. Хотіли з хлопцями зробити з неї (муляжу міни, – ред.) роутер для жарту”, – додав він.