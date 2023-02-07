Міністр оборони Росії Сергій Шойгу посилює конфлікт із вагнерівцями й не згадує їх в "успішних" бойових діях, натомість всі "здобутки" присвоює військовим ЗС РФ.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначили, що, за інформацією одного з пропагандистських російських видань, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку російської армії над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької.

Він також згадав про “успішний” розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром, наголосивши, що всі зазначені “здобутки” є результатом дій ЗС РФ.

У ГУР МО України зауважили, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили приватної військової компанії “Вагнер”. Натомість кадрова російська армія має лише епізодичну роль “сил підтримки”.

“Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ”, – йдеться у повідомленні української розвідки.

Крім того, у розвідці зазначили, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ. Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується.

А також нагадали, що на початку поточного року військове командування РФ створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події на полі бою.

Основний зміст “загальних рекомендацій” полягав у акцентуванні “видатної ролі” керівництва Міноборони РФ, зокрема Шойгу та Герасимова. Також документ фактично вводив заборону на згадку ПВК “Вагнер” та особисто Євгенія Пригожина.

Зазначимо, що, за даними української розвідки, російський енергетичний монополіст “Газпром нафта” створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін.

Засновниками ПВК буде ПАТ “Газпром нафта” з розміром частки у статутному капіталі “організації” 70% та “приватна охоронна організація Стаф-центр” із часткою 30%.

“Також при створенні “організації” уряд РФ посилається на закон “про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу”, де зазначено, що підприємствам галузі “може бути надано право на заснування приватної охоронної організації”. Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної “організації” не може бути меншим ніж 50%”, – додали у ГУР.

У такий спосіб, як вважають розвідники, у РФ продовжується “перегони озброєнь” серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина.