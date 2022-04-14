Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що світ не приділяє однакової уваги до проблем, які стосуються людей з різним відтінком шкіри. До прикладу, сказав Гебреєсус, світ зараз більше допомагає Україні, аніж країнам де проживають темношкірі люди.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

Гебреєсус заявив, що допомагати Україні зараз “дуже важливо”, тому що ця допомога впливає на весь світ.

Водночас очільник ВООЗ додав, що Тиграй, Ємен, Афганістан та Сирія не отримують такої ж уваги до своїх гуманітарних проблем.

“Не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу до життя темношкірих та білих людей”, – заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він додав, що повинен бути “чесним та відвертим”, адже світ розділяє людей за расою. За його словами, одні люди рівніші за інших, на що дуже боляче дивитись.

“Я це бачу. І мені дуже важко прийняти те, що відбувається”, – сказав він.

Відомо, що очільник ВООЗ родом із провінції Тиграй (Ефіопія). У листопаді 2020 року у Тиграї спалахнула війна між урядом та групою TPLF, яка майже 30 років домінувала у політиці Ефіопії.

Унаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема і мирні жителі. Мільйони мешканців Тиграю зараз потребують гуманітарної допомоги. Проте, розповів Гебреєсус, за визначенням ООН для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок з гуманітарною допомогою у день.

Щодо Ємену, то за даними ООН, тут спостерігається найгірша гуманітарна ситуація у світі.

В Афганістані гуманітарної допомоги потребують 24 мільйони людей.

У Сирії вже 11 років триває війна. За цей час загинуло близько 500 000 людей, а мільйони людей були вимушені втекти з країни.