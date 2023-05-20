Мер Умані (Черкаська область) Ірина Плетньова заявила, що народний обранець Антон Яценко напочатку повномасштабного російського вторгнення "натякав" про потенційні домовленості з окупантами, у разі їхнього успішного наступу. Сам нардеп ці звинувачення спростовує.

Джерело: інтерв’ю Плетньової кореспондентці “18000” та пресслужба Яценка

За словами очільниці Умані, така пропозиція від Яценка прозвучала 25 лютого 2022 року – на другий день повномасштабної війни – під час телефонної розмови. Вранці цього дня уманські депутати проголосували за спрямування 500 тис. гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони.

“Після цього я виставила стрім. Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і незрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою”, – пригадала Плетньова.

Тоді, додала вона, між нею та нардепом виник конфлікт, після чого Плетньова припинила розмову.

Своєю чергою Яценко нібито звернувся до правоохоронців щодо неправомірності проведення сесії в той день.

Мер Умані процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час тієї телефонної розмови: “Не нужно это делать, мы не знаем, что будет. Киев через три дня падёт, и нам надо будет договариваться”.

Антон Яценко зреагував на слова Ірини Плетньової. Зокрема його пресслужба у Facebook спростувала звинувачення очільниці Умані.

У пресслужбі наголосили, що нардеп від початку війни займає патріотичну позицію і неодноразово висловлював її у соцмережах та ЗМІ.

“З першого дня війни (24.02.2022) Антон Яценко публічно закликав усіх об’єднуватись і допомагати територіальній обороні та цивільному населенню, наприклад, у його публікаціях від 24.02.2022 та 26.02.2022 року”, – йдеться у повідомленні пресслужби Яценка.

ДОВІДКА: Антон Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область).

Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи “За майбутнє” (у середині лютого 2021 року вийшов з її складу).

Восени 2019 року ім’я Антона Яценка звучало в контексті скандалу у фракції “Слуги народу”, через який нардепи-“слуги” навіть проходили поліграф (це, серед інших, зробив і голова фракції Давид Арахамія).

Скандал у фракції “слуг” тоді виник через провал голосування щодо законопроєкту № 2047-д на засіданні фінансового комітету ВР. Вказаний документ стосувався ліквідації електронних майданчиків, що заробляли на посередницьких послугах для оцінювачів майна (їх пов’язували із нардепом Антоном Яценком і називали “майданчиками Яценка”).

“Слуг народу” запідозрили в отриманні коштів за свої дії під час засідання фінансового комітету, й вони через це проходили поліграф. Згодом Верховна Рада все ж ухвалила законопроєкт про ліквідацію електронних майданчиків.

У травні 2021 року народний депутат Антон Яценко увійшов до складу депутатської фракції “Батьківщини”.

Яценко був членом “Партії регіонів” у 2011-2014 роках, у 2012 році був обраний до Верховної Ради від ПР. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У парламенті VIII скликання Яценко входив до депутатської групи “Партія “Відродження”.