Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.
“Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області”, — написав він.
Також він наголосив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України: “Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!”, — додав Марченко.
Нагадаємо, що по всій території України — окрім тимчасово окупованого Криму — лунає повітряна тривога. За даними очільників декількох ОВА, росіяни знову запустили ракети.
- Раніше у низці районів Дніпра, за інформацією ЗМІ, зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
- У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.