Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.

“Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області”, — написав він.

Також він наголосив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України: “Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!”, — додав Марченко.

Нагадаємо, що по всій території України — окрім тимчасово окупованого Криму — лунає повітряна тривога. За даними очільників декількох ОВА, росіяни знову запустили ракети.