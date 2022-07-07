Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в модовський танкер "Millennial Spirit", який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на офіційне повідомлення ОК “Південь” у Telegram.

Раніше танкер обстріляли російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. Також на момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизильного палива. Через блокаду ворогом судноплавства танкер уже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу: “як екологічна бомба уповільненої дії”, — зазначив Братчук.

Водночас друга ракета самоліквідувалася над морем.