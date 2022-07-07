Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на офіційне повідомлення ОК “Південь” у Telegram.
Раніше танкер обстріляли російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року.
Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. Також на момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизильного палива. Через блокаду ворогом судноплавства танкер уже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу: “як екологічна бомба уповільненої дії”, — зазначив Братчук.
Водночас друга ракета самоліквідувалася над морем.
- Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу постраждало село Мар’янське в Криворізькому районі.
- За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, на світанку 7 липня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.
- Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Протягом середи, 6 липня, унаслідок російських обстрілів загинуло 7 осіб, ще 2 – поранені.