Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Також зазначається, що внаслідок обстрілу вражено два сільськогосподарські ангари та знищено 35 тонн зерна. Варто зауважити, що за попередньою інформацією жертв немає.
Водночас двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал Зміїного. Нагадаємо, що вчора російські військові намагалися завдати удару по острову та провести розвідку, аби перешкодити встановленню українського прапора на острові. ЗСУ завдавали потужних ударів по острову та знищували техніку окупантів. У результаті Міноборони РФ заявило, що вивело гарнізон нібито як “крок доброї волі”. Проте, ворожі обстріли не припиняються.
- Раніше Одеській області, у курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі підірвалася міна. Унаслідок чого загинула одна людина, інша — постраждала.
- Також окупанти завдали авіаційних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська більше не мають сил атакувати більше ніж на одному фронті. Водночас росіяни все ще мають потужну артилерію, з якою Збройні Сили України поки що не в змозі впоратися.