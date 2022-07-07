За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, на світанку 7 липня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу вражено два сільськогосподарські ангари та знищено 35 тонн зерна. Варто зауважити, що за попередньою інформацією жертв немає.

Водночас двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал Зміїного. Нагадаємо, що вчора російські військові намагалися завдати удару по острову та провести розвідку, аби перешкодити встановленню українського прапора на острові. ЗСУ завдавали потужних ударів по острову та знищували техніку окупантів. У результаті Міноборони РФ заявило, що вивело гарнізон нібито як “крок доброї волі”. Проте, ворожі обстріли не припиняються.