Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу постраждало село Мар’янське в Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram.

Також під обстрілами опинилася Зеленодольська громада. Варто зауважити, що в Мар’янському внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач. Резніченко додав, що село частково залишилося без світла.

Водночас за його словами, загиблих та постраждалих немає, а в інших районах області наразі спокійно.

“Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно”, — написав голова ОВА.

Нагадаємо, що вчора в області постраждала Широківська громада Криворізького району. Росіяни атакували село Шестірня. Унаслідок чого пошкодили кілька житлових будинків.