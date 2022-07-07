Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram.
Також під обстрілами опинилася Зеленодольська громада. Варто зауважити, що в Мар’янському внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач. Резніченко додав, що село частково залишилося без світла.
Водночас за його словами, загиблих та постраждалих немає, а в інших районах області наразі спокійно.
“Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно”, — написав голова ОВА.
Нагадаємо, що вчора в області постраждала Широківська громада Криворізького району. Росіяни атакували село Шестірня. Унаслідок чого пошкодили кілька житлових будинків.
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