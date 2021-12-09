З 10 грудня набирає чинності закон, яким забороняється використання одноразових пластикових пакетів, через що в українських магазинах вони стануть платними. Їх продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів. Відповідний закон було підписано ще 7 червня 2021 року.

Для адаптації та виведення з обігу пластикових пакетів надають три місяці.

Використовувати пластикові пакети буде заборонено в усіх сферах обслуговування, їх надаватимуть лише за гроші. За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів суб’єктів господарювання каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення – у розмірі від 3400 до 8500 грн. Виняток становлять біорозкладані пакети для упаковки у виробництві.

Ціни на пакети від 10 грудня будуть такими:

без ручок та бічних складок – 2 грн.

без ручок із бічними складками – 2,5 грн.

з ручками без бічних складок – 2,5 грн.

з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити вищу ціну. Такі норми передбачені проєктом постанови Кабміну “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”