Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів. Відповідний закон було підписано ще 7 червня 2021 року.
Для адаптації та виведення з обігу пластикових пакетів надають три місяці.
Використовувати пластикові пакети буде заборонено в усіх сферах обслуговування, їх надаватимуть лише за гроші. За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів суб’єктів господарювання каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення – у розмірі від 3400 до 8500 грн. Виняток становлять біорозкладані пакети для упаковки у виробництві.
Ціни на пакети від 10 грудня будуть такими:
- без ручок та бічних складок – 2 грн.
- без ручок із бічними складками – 2,5 грн.
- з ручками без бічних складок – 2,5 грн.
- з ручками та бічними складками – 3 грн.
Продавець за власним бажанням може встановити вищу ціну. Такі норми передбачені проєктом постанови Кабміну “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”
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