Бабуся загиблої чотирирічної Лізи розповіла журналістам, що мати Ірина не знає про смерть доньки. Лікарі забороняють розповідати, адже здоров'я жінки може не витримати такої звістки.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Жінка сказала, що була на роботі, коли почула сильний вибух. Вона знала, що її донька пішла з онукою до логопеда на заняття, а також зазначила, що вона з дитиною завжди сідала на трамвай біля РАГСу. Коли Лариса подзвонила, донька сказала: “Мама, Лізи немає більше. Потрапив снаряд, її розірвало на частини. Її немає”.

Більше жінка її не чула, а потім побігла пішки на місце подій: “Мене пропустили. Кожну швидку перевіряла і шукала, думала, сподівалась до останнього, що це неправда. Що десь мої дівчатка там, у швидкій. Але я їх не знайшла”, — сказала Лариса.

За її словами, Ірина зараз в тяжкому стані: “Ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало — ні. Ноги, руки — все ціле”. Втім, у неї дуже тяжка травма черева.

Вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Коли вчора її відключили, вона спитала лікаря: “Де моя Ліза?”. Він сказав, що дівчинка в обласній лікарні, адже звістку про смерть дитини Ірина може не витримати.

Лариса зазначила, що донька, мабуть, забула, що сталося. У неї, ймовірно, шок, бо сама розповіла, що Лізи більше немає. Як наголосив лікар, якщо бабуся розкаде про смерть Лізи, то поховає одразу двох.

Рідні, повідомила Лариса, ховатимуть дівчинку, не чекаючи, доки маму випишуть з лікарні.