Про це повідомляє “Суспільне”.
Жінка сказала, що була на роботі, коли почула сильний вибух. Вона знала, що її донька пішла з онукою до логопеда на заняття, а також зазначила, що вона з дитиною завжди сідала на трамвай біля РАГСу. Коли Лариса подзвонила, донька сказала: “Мама, Лізи немає більше. Потрапив снаряд, її розірвало на частини. Її немає”.
Більше жінка її не чула, а потім побігла пішки на місце подій: “Мене пропустили. Кожну швидку перевіряла і шукала, думала, сподівалась до останнього, що це неправда. Що десь мої дівчатка там, у швидкій. Але я їх не знайшла”, — сказала Лариса.
За її словами, Ірина зараз в тяжкому стані: “Ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало — ні. Ноги, руки — все ціле”. Втім, у неї дуже тяжка травма черева.
Вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Коли вчора її відключили, вона спитала лікаря: “Де моя Ліза?”. Він сказав, що дівчинка в обласній лікарні, адже звістку про смерть дитини Ірина може не витримати.
Лариса зазначила, що донька, мабуть, забула, що сталося. У неї, ймовірно, шок, бо сама розповіла, що Лізи більше немає. Як наголосив лікар, якщо бабуся розкаде про смерть Лізи, то поховає одразу двох.
Рідні, повідомила Лариса, ховатимуть дівчинку, не чекаючи, доки маму випишуть з лікарні.
- Нагадаємо, 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.
- Також у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.