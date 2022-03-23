Про це він сповістив перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House.

Єрмак наголосив, що український уряд розраховує на те, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль у припиненні російсько-української війни. Адже Китай, як зазначив очільник ОП, є одним з провідних світових лідерів.

“Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським. Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії”, – заявив Андрій Єрмак.

Варто додати, що після розмови американського та китайського лідерів КНР відмовилася від допомоги РФ у продовженні агресії проти України.