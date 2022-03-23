Голова Офісу Президента Андрій Єрмак очікує, що голова КНР Сі Цзіньпін та Президента України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову.

Про це він сповістив перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House.

Єрмак наголосив, що український уряд розраховує на те, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль у припиненні російсько-української війни. Адже Китай, як зазначив очільник ОП, є одним з провідних світових лідерів.

“Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським. Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії”, – заявив Андрій Єрмак.

Варто додати, що після розмови американського та китайського лідерів КНР відмовилася від допомоги РФ у продовженні агресії проти України.