Про це він сповістив перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House.
Єрмак наголосив, що український уряд розраховує на те, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль у припиненні російсько-української війни. Адже Китай, як зазначив очільник ОП, є одним з провідних світових лідерів.
“Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським. Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії”, – заявив Андрій Єрмак.
Варто додати, що після розмови американського та китайського лідерів КНР відмовилася від допомоги РФ у продовженні агресії проти України.
- Нагадаємо, Китай та Пакистан занепокоєні масштабними обмеженнями проти Росії. Як зазначили у МЗС Китаю, країни остерігаються “побічних ефектів односторонніх санкцій”. Водночас в офіційній заяві МЗС Пакистану немає зауважень щодо антиросійських санкцій.
- Китайський влогер Ванґ Цзизянь, який мешкає в Одесі, почав публікувати в мережі відео про ситуацію в місті. В КНР його почали називати “національним зрадником” та тиснути на нього, щоб він видалив відео.
- Китай надасть Україні 10 млн юанів, що становить понад 1,5 млн доларів. Кошти передадуть до Червоного Хреста для гуманітарної допомоги.