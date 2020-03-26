Після внесення до Верховної Ради законопроєкту про неповернення "ПриватБанку" колишнім власникам стало відомо про раптове захворювання близько 25 нардепів від "Слуги народу".

Про це йдеться в статті #Букв “Куршавельський коронавірус: як влада передумала вводити НС і готується воювати з Коломойським”.

Ухвалення зазначеного законопроєкту є обов’язковою умовою для надання траншу Міжнародним валютним фондом.

Ще в листопаді в МВФ повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що транш не виділять, поки закон не буде прийнято.

Текст законопроєкту у вівторок був поданий до Верховної Ради Кабміном Дениса Шмигаля.

Тим часом народні депутати від “Слуги народу” готуються до серйозних внутрішніх баталій всередині монобільшості. Так, 25 березня нардепи, котрі входять в орбіту олігарха Ігоря Коломойського – Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативні законопроєкти.

Дубінський заявив, що “підтримає версію законопроєкту № 3260 по “ПриватБанку” (внесеного Кабміном, – ред.), яка буде вироблена комітетом Ради, отримає позитивний висновок ГНЕУ (Головного науково-експертного управління, – ред.) і буде відповідати Конституції”.

“В принципі, там дійсно є питання щодо конституційності. І може статися так, що Коломойський потім оскаржить закон через Конституційний суд», – повідомив в коментарі #Буквам один із депутатів від “Слуги народу”.

Варто відзначити, що зараз у монобільшості побоюються, що у них не вистачить голосів за законопроєкт по “ПриватБанку”. Так, близько 25 нардепів вже заявили, що вони хворіють. “Серед них є дійсно астматики і люди з проблемами з серцем, яких краще в нинішніх умовах коронавірусу не наражати на ризик. Але в основному хворіє група Коломойського”, – зізнався в коментарі #Буквам один із нардепів від “Слуги народу”.

Очікується, що з голосами допоможуть фракції “Голос” і “Європейська Солідарність”.

Ще одна проблема, яку потрібно вирішити депутатам, – це як ухвалити законопроєкт відразу в двох читаннях.

“Судячи з кількості альтернативних законопроєктів за 1 день, якщо ми його відправимо на друге читання, то отримаємо як з землею 5 тисяч правок”, – зазначив один із депутатів.

Позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться в суботу, 28 березня. На нього також винесуть низку інших законопроєктів, зокрема щодо лібералізації податків для бізнесу.