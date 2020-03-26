Про це йдеться в статті #Букв “Куршавельський коронавірус: як влада передумала вводити НС і готується воювати з Коломойським”.
Ухвалення зазначеного законопроєкту є обов’язковою умовою для надання траншу Міжнародним валютним фондом.
Ще в листопаді в МВФ повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що транш не виділять, поки закон не буде прийнято.
Текст законопроєкту у вівторок був поданий до Верховної Ради Кабміном Дениса Шмигаля.
Тим часом народні депутати від “Слуги народу” готуються до серйозних внутрішніх баталій всередині монобільшості. Так, 25 березня нардепи, котрі входять в орбіту олігарха Ігоря Коломойського – Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативні законопроєкти.
Дубінський заявив, що “підтримає версію законопроєкту № 3260 по “ПриватБанку” (внесеного Кабміном, – ред.), яка буде вироблена комітетом Ради, отримає позитивний висновок ГНЕУ (Головного науково-експертного управління, – ред.) і буде відповідати Конституції”.
“В принципі, там дійсно є питання щодо конституційності. І може статися так, що Коломойський потім оскаржить закон через Конституційний суд», – повідомив в коментарі #Буквам один із депутатів від “Слуги народу”.
Варто відзначити, що зараз у монобільшості побоюються, що у них не вистачить голосів за законопроєкт по “ПриватБанку”. Так, близько 25 нардепів вже заявили, що вони хворіють.
“Серед них є дійсно астматики і люди з проблемами з серцем, яких краще в нинішніх умовах коронавірусу не наражати на ризик. Але в основному хворіє група Коломойського”, – зізнався в коментарі #Буквам один із нардепів від “Слуги народу”.
Очікується, що з голосами допоможуть фракції “Голос” і “Європейська Солідарність”.
Ще одна проблема, яку потрібно вирішити депутатам, – це як ухвалити законопроєкт відразу в двох читаннях.
“Судячи з кількості альтернативних законопроєктів за 1 день, якщо ми його відправимо на друге читання, то отримаємо як з землею 5 тисяч правок”, – зазначив один із депутатів.
Позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться в суботу, 28 березня. На нього також винесуть низку інших законопроєктів, зокрема щодо лібералізації податків для бізнесу.
- Зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами очільника НБУ Якова Смолія, наразі Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що МВФ має намір затримувати транші для України до того моменту, поки не переконається, що команда Президента Володимира Зеленського докладає зусиль для того, щоб вирішити проблеми з екс-власником “ПриватБанку” Ігорем Коломойським.