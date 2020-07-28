Окреме Міністерство з питань агарної політики буде створено в Україні не раніше вересня. Кандидатури на посаду аграрного міністра поки немає.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуці Полтавської області

Він пояснив, що питання термінів створення нового міністерства пов’язане із наявністю кандидатури та сесійною роботою Верховної Ради. У зв’язку з цим до вересня міністерства не розділятимуть.

“Кандидатур (на посаду міністра агрополітики, – ред.) немає. Міністерство з’явиться. Коли? Це рішення повинно бути прив’язане і до кандидатури, і до рішення Верховної Ради. Поки канікули у Верховній Раді не завершаться, до вересня, очевидно, що ми поділ міністерств робити не будемо”, – наголосив Шмигаль.

При цьому він запевнив, що рішення про створення Мінагрополітики ухвалено, а поява відомства є лише питанням часу.

“Рішення принципове про те, що агросфера повинна мати своє міністерство, воно існує, ухвалено. Тому питання в часі, в людях, в якості цього новоствореного органу”, – зазначив Шмигаль.

(На відео – з 14:55)

Як відомо, наприкінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила склад Уряду, запропонований на той момент прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Тоді Міністерство аграрної політики і продовольства об’єднали з Міністерством розвитку економіки й торгівлі. В результаті з’явилося Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

У травні цього року Денис Шмигаль анонсував створення окремого аграрного міністерства.