У законопроєкті про державний бюджет України на 2021 рік не передбачено фінансування окремого фонду для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “1+1” спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

“Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України, то окремого COVID-ного фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинацію – 2,6 млрд грн, якщо я не помиляюся, один мільярд – на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет Міністерства охорони здоров’я… 158,7 млрд грн, якщо я не помиляюся, на МОЗ поки передбачається на наступний рік”, – зазначив Разумков.

Він висловив думку, що “абсолютно коректним” є підхід, при якому “ці кошти вже передбачені для відповідного міністерства”.

Разумков уточнив, що при створенні навесні 2020 року окремого фонду для боротьби з коронавірусом влада виходила з того, що фінансування цього напрямку не було передбачено бюджетом.

“Цього року ми створювали саме COVID-ний фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, передбачених для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить. Тому з 65 млрд був сформований такий фонд, Верховна Рада за нього голосувала”, – розповів спікер ВР.

(На відео – з 11:10)