Про це повідомив в ефірі телеканалу “1+1” спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
“Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України, то окремого COVID-ного фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинацію – 2,6 млрд грн, якщо я не помиляюся, один мільярд – на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет Міністерства охорони здоров’я… 158,7 млрд грн, якщо я не помиляюся, на МОЗ поки передбачається на наступний рік”, – зазначив Разумков.
Він висловив думку, що “абсолютно коректним” є підхід, при якому “ці кошти вже передбачені для відповідного міністерства”.
Разумков уточнив, що при створенні навесні 2020 року окремого фонду для боротьби з коронавірусом влада виходила з того, що фінансування цього напрямку не було передбачено бюджетом.
“Цього року ми створювали саме COVID-ний фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, передбачених для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить. Тому з 65 млрд був сформований такий фонд, Верховна Рада за нього голосувала”, – розповів спікер ВР.
(На відео – з 11:10)
- Раніше повідомлялося, що коштом з Фонду для боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату для штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
- #Букви розповідали, що 64,7 мільярда COVID-фонду були розподілені між різними відомствами. При тому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.
- Також повідомлялось, що з усіх коштів, що вже були виділені з фонду COVID-19, лише 15 % пішли напряму у медичну галузь.