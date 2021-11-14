Окупанти на Донбасі обстріляли мінометами жилі будинки: під завалами опинилися люди

Внаслідок обстрілу окупантами селища Невельське у Донецькій області пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. Два з них – знищені повністю.

Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо наразі, розташовані на вулиці Молодіжній.

Наголошується, що під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав.

Натомість за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Він доправлений у військовий шпиталь. Стан його здоров’я важкий.

Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120-міліметрових мінометів.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади.