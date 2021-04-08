Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Станом на 7:00 ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури”, – сказано в повідомленні.
Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – зазначили в штабі.
У районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Так, неподалік селищ Піски та Опитне ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
У результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
На обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Росії були поставлені до відома представники ОБСЄ.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- 7 квітня під час екстреної позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося. У результаті обстріли на Донбасі продовжилися.