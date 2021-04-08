Від початку доби, 8 квітня, російсько-окупаційні війська вже 5 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Станом на 7:00 ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури”, – сказано в повідомленні.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – зазначили в штабі.

У районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Так, неподалік селищ Піски та Опитне ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Росії були поставлені до відома представники ОБСЄ.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.