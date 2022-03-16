Про це повідомив командир 225-го батальйону ОПСП “Азов” Костянтин Немічев.

“Вони просто хочуть викурити населення та зайняти порожні міста. Але ця стратегія у них провалилась, тому що кожен харків’янин, який залишається в місті, готовий стояти до кінця”, – зазначив Немічев.

Він наголосив, що окупанти працюють ракетними ударами по скупченнях телефонів GSM, тому закликав переходити в авіарежим та підключатись до Wi-Fi, але залишатись на зв’язку.

Немічев також зауважив, що ворог намагається залякувати населення пересуванням своєї техніки по периметру в 60 км від Харкова. Він попросив за можливості робити фото- та відеофіксацію ворожої техніки й передавати точні координати її розміщення.