Про це повідомив командир 225-го батальйону ОПСП “Азов” Костянтин Немічев.
“Вони просто хочуть викурити населення та зайняти порожні міста. Але ця стратегія у них провалилась, тому що кожен харків’янин, який залишається в місті, готовий стояти до кінця”, – зазначив Немічев.
Він наголосив, що окупанти працюють ракетними ударами по скупченнях телефонів GSM, тому закликав переходити в авіарежим та підключатись до Wi-Fi, але залишатись на зв’язку.
Немічев також зауважив, що ворог намагається залякувати населення пересуванням своєї техніки по периметру в 60 км від Харкова. Він попросив за можливості робити фото- та відеофіксацію ворожої техніки й передавати точні координати її розміщення.
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