Попри закінчення опалювального сезону в Україні та тяжкої зими, військові РФ, ймовірно, продовжать завдавати ударів об'єкти енергетичної, транспортної інфраструктури, а також урядові будівлі.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ та полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю “24 каналу”.

“Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі — урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, “центри прінятія рішеній. Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну, і, як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор”, — сказав Ігнат.

За його словами, говорячи про “урядові будівлі”, він мав на увазі не лише столиця, але й будівлі в інших регіонах. Зокрема, Ігнат нагадав про влучання у будівлі Харківську та Миколаївську ОДА.

Попри те, що виробництво зброї у РФ триває, основний стратегічний запас новітніх крилатих і балістичних ракет вичерпується, вважає Ігнат. Йдеться про Х-101, “Калібр”, “Іскандер-М”, “Кинджал”.

Ігнат розповів, що росіяни більшість атак спрямовують саме на столицю і її околиці, бо “мета ворога — вдарити в серце країни”. Тому, Київську область захищають посилено.

“Кожен регіон прикритий різними системами, однак вище військове керівництво держави розуміє пріоритетні цілі ворога. Тому левова частка ракет і “Шахідів” збита на підступах до столиці”, — додав полковник.

Окупанти прокладають маршрут ракет та ударних БпЛА у такий спосіб, аби вони могли літати навіть по колу літати. Росіяни використовують рельєф місцевості, річища Дніпра, Дністра, Південного Бугу, щоб ракета й “шахед” летіли якомога нижче.

Наразі наявні в Україні ЗРК середньої дальності не можуть покрити всю країну. Так, вони прикривають важливі стратегічні напрямки, об’єкти критичної інфраструктури та постійно переміщуються.

Речник Повітряних сил додав, що ЗСУ мають широкий спектр різних засобів ППО радянського та іноземного виробництва, але цього замало.