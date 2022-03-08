Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін

Міський голова Ізюма написав у Facebook:

Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з під завалів як могли.

7 березня Мацокін повідомив, що Ізюм зазнав вкрай серйозних руйнувань: знищено будівлі автовокзалу, суду, військкомату та десятки магазинів. Також під удар потрапила дитяча спортивна школа, в яку влучив ворожий снаряд. Заступник мера наголосив, що в місті відсутнє водо, електро та теплопостачання, також в місті не працює зв’язок. Ще одною проблемою є неперервні артобстріли міста, внаслідок яких до міста неможливо завезти гуманітарну допомогу, пише Мацокін. Люди протягом шести діб знаходяться в бомбосховищах, додає заступник мера. Також він просить надати коридор для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення.