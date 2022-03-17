Російські окупанти, відповідальні за скидання надпотужної бомби на приміщення Маріупольського драматичного театру, де ховалися 1500 місцевих мешканців, тепер не дають дістати їх з-під завалів.

Про це повідомляє полк “Азов-Маріуполь” у Telegram.

Вчора російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.

Сьогодні співробітники Служби безпеки України здійснювали спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру. Але їм не дозволили – окупанти відкрити обстріл по них, не підпускаючи до драмтеатру.

“Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами”, – наголошується у дописі “Азову”.

Також вони продемонстрували фото, як виглядає драматичний театр після приходу “русского міра” в український Маріуполь.