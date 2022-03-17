Про це повідомляє полк “Азов-Маріуполь” у Telegram.
Вчора російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
Сьогодні співробітники Служби безпеки України здійснювали спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру. Але їм не дозволили – окупанти відкрити обстріл по них, не підпускаючи до драмтеатру.
“Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами”, – наголошується у дописі “Азову”.
Також вони продемонстрували фото, як виглядає драматичний театр після приходу “русского міра” в український Маріуполь.
- Нагадаємо, голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.
- В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.